В Украине прекращена деятельность 658 нелегальных АЗС, – ГФС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Также было демонтировано оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности на 482 незаконных объектах торговли топливом.

Всего, по информации налоговиков, было проверено "1399 якобы нелегальных АЗС".

Также отмечается, что за этот период ГФС из незаконного оборота изъяла более 9,4 тыс. тонн топлива на общую сумму более 196 млн грн и оборудование незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 150 млн грн.

"Полученные показатели - это результат системного подхода в борьбе с нелегальными НПЗ и АЗС. Работа в этом направлении активно продолжается. Нелегалам не место на рынке топлива", - резюмировали в ГФС.

26 декабря 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и контролирующими органами решить проблему нелегальных АЗС до 9 января 2020 года.

По данным Кабинета министров, объем реализации топлива на законных автозаправочных станциях за месяц повысился на 6%. В правительстве это назвали результатом борьбы с нелегальными АЗС.

5 февраля президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам прекратить работу незаконных мини-НПЗ. Тогда президент заявил о закрытии 800 незаконных автозаправочных станций.