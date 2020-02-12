БизнесЦензор

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12.02.20 17:09

Нацкомиссия снизит тариф на доставку газа при нулевом потреблении с марта (обновлено)

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 11 февраля одобрила проект решения о снижении платы за распределение газа для потребителей, которые не потребляли газ в 2019 году.

Нацкомиссия снизит тариф на доставку газа при нулевом потреблении с марта (обновлено)

Об этом заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк на брифинге 12 февраля, передает БизнесЦензор.

По его словам, плата для клиентов с нулевым потреблением в среднем по Украине составит:

Как уточнили в пресс-службе Кабмина, соответствующий проект решения НКРЭКУ был одобрен на заседании Комиссии 11 февраля, его принятие планируется в кратчайшие сроки.

Напомним, НКРЭКУ 24 декабря 2019 года утвердила новые тарифы на распределение газа и вывела плату за эту услугу в отельный счет.

Плата за распределение рассчитываются по принципу: объем газа потребленный за 2019 год умножить на тариф и делить на 12 месяцев.

Для те клиентов, которые не потребляли тариф в 2019 году, плата рассчитывалась на основе Дополнения 1 к Кодексу газораспределительных сетей. Это привело к высоким счетам для клиентов с нулевым потреблением.

Как сообщал БЦ, около 70% распределения газа в стране контролирует "Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа.

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