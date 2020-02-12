Облэнерго переведут на стимулирующие тарифы в 2021 году, – глава НКРЭКУ

Об этом на брифинге заявил глава регулятора Валерий Тарасюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Стимулирующее регулирование для облэнерго – это неизбежно. Мы как страна должны к этому прийти, мы должны это сделать. Я мечтаю, и мы над этим работаем, чтобы сделать это в следующем году, и отойдем от системы затраты+", – сказал Тарасюк.

По словам главы Нацкомиссии, задержка с переходом на RAB-тарифы, детали которого разрабатывал предыдущий состав комиссии, связана с неудачно наработанными параметрами, в частности, с практически равными ставками на новую и старую базу активов.

"На новую базу ставка доходности должна быть реальной, выгодной для привлечения инвестиций. Она должна быть такой, чтобы показать инвестору: вкладывайте, и вот вам 15-17%. На старую базу должна быть минимальная доходность", – пояснил руководитель НКРЭКУ.

Тарасюк уточнил, что комиссия в ближайшие месяцы планирует презентовать новый подход к стимулирующему регулированию.

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Напомним, в январе 2018 года была опубликована и вступила в силу нормативная база, необходимая для перевода энергоснабжающих (облэнерго) и водоснабжающих (водоканалы) компаний на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование). Также обнародованы решения НКРЭКУ, позволяющие перевести на RAB-регулирование "Укрэнерго" и производителей тепла.

Однако Кабмин Владимира Гройсмана выступил против введения RAB-тарифов в том виде, как это сделано Национальной комиссией по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов – 12,5% – приведет к необоснованному росту тарифов для промышленности, что напрямую отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги", – заявили в правительстве.

Тогда глава парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус оценивал, что тариф на электроэнергию для всех категорий потребителей после введения RAB-регулирования согласно предложенной модели может вырасти на 10-50%.

НКРЭКУ летом 2018 года обнародовала новый проект порядока формирования RAB-тарифов, предусматривающий расчет прибыли на основании двух отдельных ставок регуляторной нормы дохода (для старой и новой базы активов), которые регулятор должен устанавливать отдельно.

Напомним, Regulatory Asset Base,RAB (метод доходности инвестированного капитала) – это метод тарифного регулирования, предполагающий формирование тарифов на основе долгосрочного регулирования.

По предварительным подсчетам НКРЭКУ, если за год все энергопоставляющие компании перейдут на стимулирующее тарифообразование (RAB-регулирование), цена электроэнергии увеличится на 10%.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.