"Метинвест" Ахметова прокомментировал сообщение Офиса генпрокурора о взыскании долга по налогам

В пресс-службе "Метинвеста" заявляют, что эта информация является недостоверной, передает БизнесЦензор.

Компания также утверждает, что соответствующее уголовное дело было закрыто постановлением следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Одесской области от 26 ноября 2018 года.

При этом в "Метинвесте" признают, что в декабре 2019 года "Верховным Судом было вынесено постановление не в пользу Ингулецкого ГОКа как одного из участников взаимоотношений с контрагентом, которому был вынесен приговор по факту "фиктивного предпринимательства". После этого решения ГОК в полном объеме погасил сумму налоговой задолженности по данному делу.

Как уточняется в сообщении, речь идет о закупках дизтоплива у поставщика, который, как оказалось, вел незаконную деятельность.

"В настоящее время конфликт полностью исчерпан", – утверждают в "Метинвесте".

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Как сообщалось, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что в отношении ПАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.

При этом в рамках расследования обеспечена уплата предприятием в госбюджет 83,83 млн грн налогов.

Напомним, "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" в 2018 году получил 5,3 млрд грн чистой прибыли. Это на 11,9% меньше показателя 2017 года.

ИнГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%. Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, 71,24%) Рината Ахметова и группа компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).