Проблема с польскими квотами на грузоперевозки вновь возникнет в конце года, – Гончарук

Об этом на брифинге 12 февраля заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"По поводу перевозчиков, здесь есть две проблемы. Первая - это переговоры с нашими польскими коллегами по увеличению объемов квот на перевозку. Потому что вы знаете, страны обмениваются между собой квотами, их не хватает", - сказал Гончарук.

"Проблема возникнет в конце года. Мы сейчас об этом знаем и думаем. Я встречался с премьером Польши в Давосе, и мы проговаривали этот вопрос. Наш министр инфраструктуры Владислав Криклий постоянно ведет переговоры с польскими коллегами, чтобы увеличить эту квоту, но это вопрос переговоров, двусторонних процессов", - сказал Гончарук.

Второй проблемой он называет непрозрачное распределение разрешений на перевозки в Украине.

"Мы ввели электронную систему распределения этих разрешений. То есть раньше объем разрешений отдали ассоциации, и они между собой что-то распределяют, был квотный принцип. И довольно часто, по тем сигналам, которые у нас есть с рынка, это распределение происходило где-то за деньги, где-то за политическое влияние. То есть фактически это был отдельный инструмент влияния для определенных групп", - пояснил премьер.

Сейчас принцип "очень простой", сказал Гончарук: "У тебя есть машина, ты подал заявку, у тебя есть определенный промежуток времени, там пять дней, и получил разрешение. Если ты маленький перевозчик, ты не должен идти на поклон к какой-то ассоциации, ты можешь воспользоваться электронным инструментом, Очевидно, что это не всем нравится, поэтому тут есть две составляющие проблемы".

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сейчас "составляет перечень всех недостатков и мы их в рабочем порядке устраним", - добавил Гончарук.

Криклий через неделю посетит Польшу с рабочим визитом для обсуждения вопроса расширения квот. Он ранее отмечал, что ситуация с автоперевозками через польскую границу в 2020 году может ухудшиться в связи с тем, что Польша начала выдавать дополнительные разрешения в 2019 году за счет 2020 года.

Как известно, проблема возникла 2018 года из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 130 тыс. разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков. Позиция украинской стороны - квота разрешений не может быть меньше, чем 200 тыс. разрешений.

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба призвал Польшу пойти на уступки в ответ на то, что Киев дал формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

В МИД Польши заявляли, что "не принимают принципов торговли в вопросе исторического наследия".