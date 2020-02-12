Со счетов "Укртрансгаза" списали 100 миллионов по решению суда от 2007 года (обновлено)

Как сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", в компании считают такие действия неправомерными, передает БизнесЦензор.

Северный апелляционный хозсуд должен рассмотреть жалобу на решение суда.

"Напомним, что мы также обратились в Совет национальной безопасности и обороны из-за арестов всех счетов и активов "Укртрансгаза" с просьбой защитить права предприятия и не допустить незаконного вывода денежных средств и отчуждения имущества", – отмечается в сообщении.

Компании также подала заявления в Государственное бюро расследований и НАБУ с просьбой не допустить потери контроля предприятием над своими средствами и активами, на которые был наложен арест на исполнение судебного решения Арбитражного суда. Киева от 12 июля 2007 года.

"Укртрансгаз" такое решение расценивает как неправомерное, а совместные действия частных компаний-истцов, – ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" и ЧАО "Укрэнергосбыт", – имеющими признаки мошенничества", – подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе "Укртрансгаза" также сообщили, что Северный апелляционный хозяйственный суд перенес рассмотрение жалобы "Укртрансгаза" по делу о взыскании с компании 2 млрд грн в пользу ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" на 26 февраля.

Соответствующее решение было принято на судебном заседании 12 февраля.

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Как сообщалось, 22 января "Укртрансгаз" заявил, что частный исполнитель открыл производство по взыскания средств с госкомпании в пользу ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест". На все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах наложен арест.

В конце января частным исполнителем в пользу ООО "Финансовая Компания "Фин-Инвест" со счетов госпредприятия было списано 50,3 млн грн.

По данным компании, еще в 2000 году Арбитражный суд Киева обязал "Укртрансгаз" поставить 305 млн куб. м газа потребителям ЧАО "Укрэнергосбыт". При этом стоимость газа не была приведена и решение не содержало какой-либо определенной денежной суммы.

В 2018 году постановлением Хозяйственного суда города Киева "Укрэнергосбыт" получит дубликат приказа Арбитражного суда города Киева от 21 марта 2007 года о взыскании долга.

Далее "Укрэнергосбыт" продал "Фин-Инвест" право требования с "Укртрансгаза" обязательств по поставке газа.

В свою очередь "Фин-Инвест" получило решение Хозяйственного суда города Киева от 9 января 2020 года, которое меняется способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда города Киева 2000 года. Вместо осуществления поставки газа в пользу третьих лиц - взыскание с "Укртрансгаза" 2,3 млрд грн грн.

При этом указанная сумма определена "Укрэнергосбыт" по своему усмотрению.

В связи с этим "Укртрансгаз" обратился с заявлением в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционного бюро с просьбой не допустить завладения 2,3 млрд грен компаниями ООО "Фин - Инвест" и ЧАО "Укрэнергосбыт".