Крупные сети АЗС снизили цены на дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сети WOG и ОККО опустили ценники на дизтопливо на 40 и 20 копеек – до 26,99 грн/л и 27,19 грн/л соответственно.

Стоимость дизтоплива в сети Shell снизилась на 20 копеек – до 26,36 грн/л.

На 70 копеек дизтопливо подешевело на станциях Marshal.

Кроме того, на 20-40 копеек за литр в сетях Shell и KLO подешевели бензины.

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Напомним, в период со 2 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года средние цены на бензин и дизельное топливо снизились на 2,03-2,20 грн/л.

Со второй декады января снижение цен дизельного топлива на АЗС приостановилось из-за роста цен в оптовом сегменте, неопределенной ситуации с поставками из Беларуси и общей напряженности на мировом рынке нефти.