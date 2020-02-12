Кабмин отменил уведомление налоговой о принятии на должность руководителя

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
По результатам заседания правительства утвердили ряд решений по направлениям:
- о защите рынка органического производства - открытые реестры производителей органических продуктов не позволят маркировать такой свою продукцию кому угодно;
- об отмене уведомления налоговой о принятии на должность руководителя - устранено дублирование информации;
- о гармонизации правоприменения в сфере технического регулирования с соответствующими нормами европейского законодательства - внесены соответствующие изменения в существующие постановления Кабмина, отныне технические регламенты соответствуют соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров;
- о введении консультаций при рыночном надзоре - органы государственного рыночного надзора будут оказывать бесплатную консультационную поддержку субъектам хозяйствования по вопросам осуществления государственного рыночного надзора;
- новый технический регламент моющих средств - можно осуществлять оценку соответствия для каждой единицы продукции, как это было раньше, а только для типичного представителя ассортиментного ряда - это уменьшит расходы субъектов хозяйствования на осуществление оценки соответствия в пять раз;
- о согласовании порядка выдачи свидетельства о полномочиях на проведение поверки средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации и применяются в сфере законодательно регулируемой метрологии с требованиями закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности" - сократили перечень документов, представляемых заявителем с целью его полномочия на проведение поверок, а также позволили заявителю подавать эти документы на полномочия через Единый государственный веб-портал электронных услуг с наложением квалифицированного электронной подписи руководителя заявителя;
- о предоставлении официального статуса геопространстыенным данным кадастров и информационных систем, размещенным на картографической основе Государственного земельного кадастра в виде информационных слоев и атрибутов - это возможность сопоставления данных различных кадастров и информационных систем с помощью единого информационного ресурса.