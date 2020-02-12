БизнесЦензор

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12.02.20 15:31

Кабмин отменил уведомление налоговой о принятии на должность руководителя

Кабинет министров отменил требование уведомлять Госналоговую службу о принятии на должность руководителя и принял ряд других дерегуляционных решений.

кабмин

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

По результатам заседания правительства утвердили ряд решений по направлениям:

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