Россия отказала Беларуси в просьбе смягчить условия кредита на строительство АЭС

Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения. Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит", – сказал Сторчак.

"Одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости", – добавил замминистра финансов РФ.

Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск просит отложить время начала выплат по кредиту, продлить сроки его погашения и снизить процентную ставку. По словам белорусского вице-премьера, Беларусь просит привести условия кредита в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах.

Согласно условиям кредитного соглашения с Россией Белоруссия должна начать погашать кредит не позднее 1 апреля 2021 года.

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Как сообщалось, на 1 января 2019 года Белоруссия использовала $3,4 млрд из кредитной линии от России на $10 млрд.

В сентябре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что сроки строительства БелАЭС сорваны по вине российской стороны, поэтому срок возврата кредита должен быть продлен, а ставка по нему - снижена.

Действующая ставка по кредиту для Белоруссии составляет фиксированные 5,23% годовых для половины выбранных средств и "шестимесячный LIBOR в долларах (сейчас 1,72%) плюс 1,83% годовых" для другой половины.