Windrose запускает прямой авиарейс из Днепра в Берлин

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Полеты будут выполняться в период с 1 июня по 23 октября три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в аэропорт "Тегель".

На линии заявлен региональный реактивный самолет Embraer 145. Вылет рейсов из Днепра запланирован на 11:00, вылет из Берлина - на 13:40. Время в пути составит 2 часа 55 минут по пути в Германию и 2 часа 40 минут в обратную сторону.

Стоимость авиабилетов начинается от 2700 грн в одну сторону, от 6860 грн туда-обратно. В цену включена перевозка 7 кг ручной клади и 23 кг багажа. Продажа открыта на сайте "Розы Ветров" и через агентства.

Расписание рейсов Днепр-Берлин "Роза Ветров":