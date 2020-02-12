Кабмин создал реестр для борьбы с поддельной органической продукцией

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Сегодня, к сожалению, производство всей органической продукции находится вне правового поля. Все могут подделать такую ​​продукцию и маркировать знаком "органический продукт", а потребители – покупать под этим знаком продукцию, которая таковой не является. Мы исправляем это и защищаем производителей действительно органической продукции", – отметил Милованов.

По словам министра, реестры будут находится в свободном доступе. Это позволит гражданам, субъектам рынка органической продукции и другим заинтересованным лицам получать актуальную и достоверную информацию относительно производителей органической продукции, органов сертификации такой продукции, наличия органического семян и посадочного материала.

Этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности.

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По данным Минэкономики, в течение 2017-2018 годов площади сельскохозяйственных земель с органическим статусом выросли на 7% (309,1 тыс. Га), количество производителей на 26% (до 635), в 2018 году Украина заняла 4-е место по объему поставок органической продукции в ЕС (266,7 тыс. тонн).