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12.02.20 14:25

"Укргаздобыча" впервые победила в тендере Минобороны на поставку дизтоплива

АО "Укргаздобыча" и компания "Альянс Энерго Трейд" впервые стали победителями тендера Министерства обороны на поставку 20,5 тыс. тонн дизельного топлива арктических марок.

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Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Закупка проходила по четырем лотам. В первом лоте объемом 4700 тонн с ценой 24 140 грн за тонну победила "Укргаздобыча", по остальным трем лотам на 6500, 5000 и 4300 тонн с ценами в диапазоне 24 186-25 000 грн/т победу одержала "Альянс Энерго Трейд".

По данным "Консалтинговой группы А-95", 11 февраля средняя по стране цена зимних марок дизтоплива составляла 22 510 грн за тонну (на условиях FCA). С учетом премии за качество арктической марки в размере $50/т, текущая рыночная цена закупаемой оборонным ведомством марки топлива составляет около 23 740 грн/т.

При этом Минобороны закупает топливо на условиях DDP (с учетом стоимости доставки), а также с отсрочкой оплаты 30 дней.

"Укргаздобыча" будет поставлять военному ведомству арктическое дизтопливо производства Шебелинского завода, "Альянс Энерго Трейд" – Мозырского и Кременчугского НПЗ. Срок поставки ресурса – до 1 июня.

В целом в тендере Минобороны принимало участие 8 компаний, в том числе ОККО, "Сокар Украина", "Южная топливо-энергетическая компания", "Укртатнафта", "Глуско Украина" и "Фирма Фидея".

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Как сообщалось, в 2019 году Министерство обороны законтрактовало 141,7 тыс. тонн нефтепродуктов: 40,97 тыс. тонн арктического дизтоплива, 35 тыс. тонн летнего дизтоплива, 40,14 тыс. тонн авиакеросина, 18,04 тыс. тонн бензина А-80, 7,08 тыс. тонн бензина А-92 и 0,5 тыс. т А-95.

Крупнейшим поставщиком по итогу года стала группа "Трейд Коммодити" с законтрактованным объемом 80,9 тыс. тонн. Также поставки осуществляли "Галнафтогаз" (23,98 тыс. тонн), "Сокар" (13,5 тыс. тонн), "Укргаздобыча" (9,4 тыс. тонн) и "Газтрим" (6,4 тыс. тонн).

При этом треть контрактов на поставку дизельного топлива не были выполнены в срок. Все переплаты и срывы поставок приходятся на договоры, заключенные Минобороны со структурами группы "Трейд Коммодити".

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