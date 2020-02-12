Количество погибших на производстве в январе выросло на 6%, – Гоструда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как уточняет ведомство, за первый месяц год общее количество несчастных случаев на производстве составило 250, что на 89 меньше (на 26,3%), чем в январе-2019 (339 случаев).

При этом, в частности, в социально-культурной сфере и торговле в январе-2020 было травмировано 60 чел., в том числе со смертельным исходом - 2 чел. (в январе-2019 - 88 и 6 чел. соответственно), в угольной промышленности – 61 и 1 чел. (58 и 0 чел.), в агропромышленном комплексе – 29 и 8 чел. (40 и 7 чел.), в машиностроении – 16 и 0 чел. (33 и 1 чел.), на транспорте – 22 и 13 чел. (19 и 4 чел.), в строительстве – 11 и 2 чел. (20 и 9 чел.), в металлургии – 15 и 2 чел. (24 и 1 чел.), в горнорудной и нерудной – 5 и 1 чел. (11 и 1 чел.), в химической – 6 и 1 чел. (9 и 2 чел.), в энергетике – 4 и 1 чел. (10 и 0 чел.), в ЖКХ – 7 и 1 чел (6 и 0 чел.).

Согласно ежедневной сводке Гоструда, 8 февраля текущего года в 23.01 в Ивано-Франковской области погиб монтажник 1984 года рождения ООО "Диамантбудсервис".

"Во время проведения работ по прокладке канализационных труб в траншею глубиной 4 метра, произошел сдвиг почвы на пострадавшего, в результате чего он погиб. Сообщили 11 февраля", - констатируется в сводке.

В Харьковской области 11 февраля в 3 часа ночи аппаратчик 1973г.р. ООО "ТВП Украина Лтд" попал под действие движущихся частей оборудования (экструдера) и получил смертельные увечья.

В Киевской области 7 февраля погибла торговый представитель 1980 г.р. ООО "Ника – Фарм" вследствие ДТП на автодороге "Киев-Харьков-Должанский".

В Волынской области 9 февраля в 20 водитель 1963 г.р. ОДО "Кузнецовское АТП 15637" был раздавлен под автобусом.

"Двигаясь по маршруту "Луцк-Вараш" автобус остановился из-за технической неисправности. Водитель для устранения неисправностей опустился под транспортное средство и был придавлен передней частью вследствие ее внезапного опускания", - поясняется в сводке.

Как сообщалось, на предприятиях Украины в 2019 году смертельно травмированы 422 чел., что на 3,2% больше по сравнению с 2018 годом (409 чел.). За год общее количество несчастных случаев на производстве составило 3,876 тыс., что на 250 меньше (на 6%), чем в 2018 году (4,126 тыс. случаев).

При этом, в частности, в социально-культурной сфере и торговле в 2019 году было травмировано 924 чел., в том числе со смертельным исходом - 63 чел. (в 2018 году - 958 и 58 чел. соответственно), в угольной промышленности – 690 и 20 чел. (725 и 21 чел.), в агропромышленном комплексе – 517 и 80 чел. (503 и 67 чел.), в машиностроении – 270 и 20 чел. (364 и 19 чел.), на транспорте – 293 и 75 чел. (338 и 88 чел.), в строительстве – 244 и 61 чел. (205 и 54 чел.), в металлургии – 199 и 13 чел. (244 и 21 чел.), в горнорудной и нерудной – 160 и 16 чел. (173 и 22 чел.), в химической – 129 и 15 чел. (105 и 13 чел.), в энергетике – 121 и 20 чел. (118 и 11 чел.), в ЖКХ – 135 и 20 чел (140 и 17 чел.).