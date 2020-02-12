США улучшили прогноз экспорта украинской кукурузы

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно февральскому отчету, опубликованному на сайте министерства, прогноз по производству и экспорту украинской пшеницы остался на уровне января - 29 млн тонн и 20,5 млн тонн соответственно.

USDA в феврале оставил без изменений и прогноз производства и экспорта украинского ячменя на уровне 9,5 млн тонн и 5 млн тонн соответственно.

В целом прогноз урожая зерновых в 2019/20 МГ по Украине в январе увеличен на 0,39 млн тонн - 75,43 млн тонн, экспорта - на 0,53 млн тонн, до 56,6 млн тонн.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

С начала 2019/2020 МГ и по состоянию на 11 февраля 2020 года Украина экспортировала 37,6 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,1 тыс. тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.