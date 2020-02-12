Аграрии предупредили о возможном росте цен на топливо накануне посевной

Об этом сообщается в публикации Agravery, передает БизнесЦензор.

Аграрии утверждают, что возможное введение пошлин на импорт российского топлива приведет к росту цен него для потребителей.

"Будет как с удобрениями. Только перекрыли границы, цены пошли вверх. Только закроют Россию, все, что входит Черным морем, поднимется в цене", - говорит директор Первого украинского сельхозкооперативов "ПУСК" Александр Буюкли.

"Цены на нефтепродукты у нас высокие, тем более что государство постоянно экспериментирует над нами, вводя различные лицензии на хранение топлива. У меня такое впечатление, что на аграриях вновь пытаются отыграться", - говорит председатель ООО "Новые Аграрные Технологии" Иван Избинский.

"Это будет мощный удар по сельхозпроизводителям - топливо и так дорогое, а то будет еще дороже. И в итоге платить за это будет потребитель", - говорит председатель ФХ "Ляшенко" Александр Ляшенко.

Как известно, Украина потребляет примерно 6,5 млн тонн дизельного топлива в год. Из них в 2019 году большая часть была импортирована из Беларуси и России, частично горючее также поставлялось морем. Остальное производилось в Украине.

В конце января "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" подали совместную жалобу в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизтоплива и сжиженного газа.

Заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором может быть принято решение, состоится 21 февраля.

Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлины на субсидированный импорт топлива из России по ставке 8,46%. При этом каждый год пошлина должна расти и ее размер до 2024 года должен составить 25,4%, отмечает издание.

По оценкам "А-95", только на первом этапе введения пошлин рост цен на дизтопливо составит минимум 1,1 грн/л, что в национальном масштабе будет означать увеличение расходов потребителей на 11 млрд грн в год.

Инициаторы введения пошлин уверяют, что это не приведет к дефициту и росту цен, поскольку рынок импортных поставок из Беларуси, Литвы, Польши, морских танкерных поставок и внутреннего производства является конкурентным.