Верховный суд встал на сторону Фонда гарантирования в споре о ликвидации "Укринбанка"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов сообщает БизнесЦензор.

Как отмечают в Фонде, постановление Большой палаты Верховного суда решает несколько ключевых вопросов, которые в дальнейшем должны учитываться другими судами общей юрисдикции при рассмотрении аналогичных дел.

"Во-первых, прекращение банком банковской деятельности возможно только в порядке, предусмотренном законом о банках и банковской деятельности и законом о системе гарантирования вкладов физических лиц; во-вторых, владельцы банка имеют право начать процедуру ликвидации по собственному решению только после предоставления на это согласия НБУ и при условии отзыва банковской лицензии", – сказано в сообщении.

В Фонде подчеркивают, что таким образом изменения в уставе банка, в том числе изменение его наименования, независимо от того, находится ли банк под надзором НБУ или под управлением Фонда гарантирования, возможны исключительно после согласования с НБУ.

"В-третьих, отмена судом или признание неправомерными решений Фонда о введении временной администрации или начале ликвидации банка не означает автоматического прекращения управления банка Фондом; в-четвертых, невозможна отмена судом вывода банка с рынка на основании несоблюдения процедуры без отмены фактических оснований признания банка неплатежеспособным", – сказано в сообщении.

Кроме того, Верховный суд постановил, что если владельцы банка считают, что НБУ осуществил незаконное вмешательство в его деятельность, они могут защищать свои права в соответствии с ч. 4 и ч. 5 ст. 5 закона о банках и банковской деятельности, требуя возмещения причиненного вреда в порядке, определенном законом.

В Фонде также подчеркивают, что по решению Верховного суда, сделки, совершенные бывшими руководителями банка после начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, являются ничтожными.

Как сообщал БизнесЦензор, Фонд гарантирования вкладов подал заявления в прокуратуру и СБУ по факту перерегистрации в реестре юридических лиц на нового руководителя и переименование ликвидируемого "Укринбанка".

Напомним, Национальный банк признал неплатежеспособным "Укринбанк" 4 декабря 2015 года, а 22 марта 2016 года решил его ликвидировать.

Однако 29 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной ликвидацию "Укринбанка", а 13 июля Киевский апелляционный суд отклонил кассационные жалобы НБУ и Фонда гарантирования вкладов.

13 июля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей внесены изменения, которыми юридическое лицо ПАО "Укринбанк" не только перерегистрировано на нового руководителя и по новому юридическому адресу, но также и переименовано в "Укринком".

Высший админсуд кассационную жалобу Нацбанка оставил также без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций - без изменений.

По состоянию на 21 декабря 2015 года владельцами "Укринбанка" были Владимир Клименко (66,99%) и Алексей Морозов (10%).

По данным НБУ, на 1 октября 2015 года по размеру активов банк занимал 27 место (5,83 млрд грн) среди 123 действующих банков.