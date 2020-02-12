Украинские авиакомпании повысили пунктуальность в январе. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины сообщает БизнесЦензор.

"Рейтинг пунктуальности авиакомпаний за январь: 85,9% рейсов украинских и 86,6% иностранных авиакомпаний выполнено вовремя", - говорится в сообщении.

Всего за январь украинские авиакомпании осуществили 3,378 тыс. рейсов.

Пунктуальность иностранных авиакомпаний на рейсах в Украине в январе 2020 года увеличилась до 86,6% (с 78% в декабре). Общее количество выполненных рейсов – 2,968 тыс.

Из украинских авиакомпаний, совершивших в январе более 50 рейсов, наиболее пунктуальной была авиакомпания "Мотор Сич" с показателем в 93,4% при общем количестве рейсов 136. За ней следуют крупнейшая в стране авиакомпания "Международные авиалинии Украины"(МАУ) с показателем 91% при общем количестве рейсов 2,026 тыс. и "Роза ветров" - 88,4%, 320 рейсов Далее - авиакомпания "Азур Эйр Украина" (73% и 230 рейсов) и SkyUp (72,3%, 664 рейса).

Среди иностранных авиакомпаний рейтинг пунктуальности с показателем 100% возглавили Alitalia (18 рейсов), Georgian Airways (8 рейсов), Scandinavian Airlines (6 рейсов) и Aegean Airlines (4 рейса).

Среди "бюджетников" наилучшие показатели по пунктуальности у Wizz Air UK – 88,5% при 26 рейсах и ирландской Ryanair – 87,2% при 501 рейсе. У Pegasus Airlines этот показатель составил 87% (100 рейсов), у Wizz Air Hungary – 86,5% (599 рейсов).



