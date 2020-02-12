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12.02.20 12:29

Украина и Маршалловы острова ввели безвизовый режим

Украина и Республика Маршалловы острова вводят безвизовый режим.

Украина и Маршалловы острова ввели безвизовый режим

Об этом со ссылкой на пресс-службу премьера Алексея Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова. Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз", - сообщил Гончарук.

Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу", - добавил Гончарук.

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