Кабмин создал Агентство по управлению госдолгом (обновлено)

Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук на своем канале в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Правительство создало Долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований", – сообщил Гончарук.

По словам главы правительства, создание Долгового агентства – необходимое условие выполнения Плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

"Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", – отметил Гончарук.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, на заседании Кабмина в среду, 12 февраля, было принято постановление о создании агентства как центрального органа исполнительной власти и утверждено Положение об Агентство по управлению государственным долгом Украины.

"Успешная реализация Министерством финансов Стратегии управления государственным долгом вместе с улучшением макроэкономических показателей только за 2019 год позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Достичь еще лучших результатов возможно с запуском деятельности агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты по управлению государственным долгом", – отмечается в сообщении.

Минфин отмечает, что сегодня соотношение государственного долга Украины к ВВП находится на более чем приемлемом уровне – по предварительным оценкам на конец 2019 года составляет менее 50%. При этом для Украины важно не допускать достижения уровня более 60%.

Как сообщалось, 14 ноября 2019 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (№2144), которым в том числе предусматривается создание долгового агентства Украины.

Планом действий правительства предусмотрено нормативно-правовое обеспечение деятельности долгового агентства до июля 2020 года. Регистрация юридического лица запланирована не позднее 1 сентября этого года. До начала работы агентства полномочия по реализации долговой политики остаются за Министерством финансов.