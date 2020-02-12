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12.02.20 13:40

Кабмин создал Агентство по управлению госдолгом (обновлено)

Кабинет министров Украины создал Долговое агентство для управления государственным долгом страны.

Кабмин создал Агентство по управлению госдолгом (обновлено)

Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук на своем канале в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Правительство создало Долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований", – сообщил Гончарук.

По словам главы правительства, создание Долгового агентства – необходимое условие выполнения Плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

"Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", – отметил Гончарук.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, на заседании Кабмина в среду, 12 февраля, было принято постановление о создании агентства как центрального органа исполнительной власти и утверждено Положение об Агентство по управлению государственным долгом Украины.

"Успешная реализация Министерством финансов Стратегии управления государственным долгом вместе с улучшением макроэкономических показателей только за 2019 год позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Достичь еще лучших результатов возможно с запуском деятельности агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты по управлению государственным долгом", – отмечается в сообщении.

Минфин отмечает, что сегодня соотношение государственного долга Украины к ВВП находится на более чем приемлемом уровне – по предварительным оценкам на конец 2019 года составляет менее 50%. При этом для Украины важно не допускать достижения уровня более 60%.

Как сообщалось, 14 ноября 2019 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (№2144), которым в том числе предусматривается создание долгового агентства Украины.

Планом действий правительства предусмотрено нормативно-правовое обеспечение деятельности долгового агентства до июля 2020 года. Регистрация юридического лица запланирована не позднее 1 сентября этого года. До начала работы агентства полномочия по реализации долговой политики остаются за Министерством финансов.

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