Кабмин утвердил внедрение электронных акцизных марок на алкоголь (обновлено)

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, новая система предусматривает ряд особенностей, которые будут вводиться поэтапно, передает БизнесЦензор.

В частности, изменятся бумажные акцизные марки – на них появится два новых элемента: QR-код и штрих-код.

Для получения акцизных марок, проверки уплаты акциза и отчетности производитель будет использовать Электронный кабинет налогоплательщика. Таким образом, бумажных заявок на получение марок со временем не будет.

Как отмечают в Минфине, система "Электронная акцизная марка" будет строиться по модульному принципу, который предполагает определенный начальный функционал, который далее может быть расширен, например, для погашения акцизной марки при ее продаже с использованием РРО.

Введение системы "Электронная акцизная марка" призвано усилить борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров путем отслеживания движения алкогольных напитков с помощью сопоставления информации из базы данных Налоговой службы о выданных марках и считанных регистраторами расчетных операций.

В дальнейшем предусмотрено привлечение общественности к контролю за оборотом алкогольных напитков через сканирование QR-кода мобильным телефоном.

Согласно сообщению, с 1 апреля появится возможность заказать новый образец марки через электронный кабинет, а с 1 мая будет введен в обращение новый образец марки акцизного налога для алкогольных напитков.

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По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, введение электронной акцизной марки также позволит минимизировать влияние человеческого фактора на администрирование акцизов.

"Параллельно с введением электронной акцизной марки для алкогольных изделий и возможностью для населения проверять акцизную марку на легальность с помощью открытой базы данных, мы вместе с профильным комитетом ВР как можно скорее обработаем законодательные инициативы для полноценного внедрения "трек-энд-трейс", – добавила Маркарова.

В Минифне напомнили, что сейчас в тестовом режиме уже работает сервис проверки акцизных марок. Марку можно проверить в "ручном" режиме путем ввода ее реквизитов в Электронном кабинете налогоплательщика в сервисе "Поиск акцизной марки", созданном Налоговой службе. Этот сервис предоставляет возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров.

Кроме того, с 14 февраля стартует разработка открытого API, что позволит сторонним разработчикам создавать собственные программные средства для сканирования акцизных марок.