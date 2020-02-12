Госэкоинспекция предъявила претензии заводу Ахметова в Мариуполе на 10,5 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции сообщает БизнесЦензор.

"По поручению премьер-министра Украины, государственными инспекторами ГЭИ Центрального аппарата проведена проверка ЧАО ММК Ильича", - сообщает инспекция.

4 февраля инспекторы были допущены к проведению комплексной проверки, в ходе которой выявлены нарушения природоохранного законодательства. Нанесенный государству ущерб - более 10,5 млн грн.

Госэкоинспекция сообщает, что представители завода сотрудничали с инспекторами.

"Государственные инспекторы установили, что предприятие делало сверхурочные сбросы сточных вод в период с 4 сентября 2019 по 6 февраля 2020. Также в ходе проверки установлены нарушения в сфере обращения с отходами - засорение земельного участка площадью почти 25 тыс квадратных метров отходами производства", - говорится в сообщении.

Как писал БизнесЦензор, ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" ("ММК им. Ильича"), входящее в группу "Метинвест", по итогам работы в 2018 году получило чистую прибыль в размере 3,37 млрд грн, тогда как 2017 год завершило с чистым убытком 828,06 млн грн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".