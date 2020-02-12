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12.02.20 11:02

Ермак заявил о невозможности выборов на Донбассе без контроля Украины над границей

Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает невозможность проведения какого-либо избирательного процесса на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в условиях присутствия там иностранных и/или незаконных вооруженных формирований и при наличии неподконтрольного украинской стороне участка государственной границы.

Ермак заявил о невозможности выборов на Донбассе без контроля Украины над границей

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я еще раз хочу повторить, что в соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории есть какие-либо иностранные военные группировки, есть какие-либо незаконные вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100% в соответствии с украинским законодательством", - заявил он на своей первой после назначения пресс-конференции в среду утром в Киеве.

Одним из приоритетов для президента Зеленского и его Офиса есть и всегда будет прекращение войны на Донбассе в интересах Украинского государства, заявляет Ермак.

"Сегодня для президента и Офиса президента одним из приоритетов является, и всегда будет, прекращение войны на Донбассе в интересах Украины", - сказал Ермак.

Он также отметил, что внешнеполитические направления останутся в центре его внимания. "Я буду опекать их также", - Ермак.

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