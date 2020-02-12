Порт "Черноморск" увеличил перевалку грузов на 17%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), за этот период "Черноморск" нарастил перевалку экспортных грузов на 16,3% - до 1,909 млн тонн, импортных - на 11,2%, до 315,63 тыс. тонн, транзитных - на 47,5%, до 78,76 тыс. тонн, а также перевалил 5,50 тыс. тонн каботажных грузов (в январе 2019 года она не осуществлялась).

Перевалка наливных грузов в порту в январе 2020 года упала на 11% - до 109,23 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов увеличилась на 25,1% - до 1,651 млн тонн, тарно-штучных – на 2,3% до 548,69 тыс. тонн.

Перевалка контейнеров составила 13,014 тыс. TEU (увеличение на 24,5%).

Как сообщалось, объем перевалки в морпорту "Черноморск" в 2019 году увеличился на 21,4% по сравнению с 2018 годом – до 26,153 млн тонн.

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.