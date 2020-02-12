США ожидают первое за 5 лет снижение добычи газа

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно новому прогнозу, ожидается, что в 2021 году добыча природного газа в США снизится по сравнению с 2020 годом на 2% - до 92,6 млрд куб. футов в сутки (956,5 млрд куб. м в год).

Предыдущий прогноз предполагал снижение добычи газа в 2021 году на 0,7% год к году - до 94,1 млрд куб. футов в сутки, или 972 млрд куб. м в год.

"В 2021 году EIA прогнозирует стабилизацию добычи природного газа примерно на уровне декабря 2020 года в среднем в 92,6 млрд куб. футов в сутки, что на 2% ниже уровня 2020 года, что станет первым снижением среднегодовой добычи природного газа с 2016 года", - пишет EIA в февральском обзоре.

Добыча природного газа в США в 2019 году стала рекордной, составив в среднем 92,1 млрд куб. футов в сутки (951,3 млрд куб. м в год). Хотя EIA прогнозирует, что добыча природного газа в среднем в 2020 году составит 94,2 млрд куб. футов в сутки (+2% по сравнению с 2019 г.), в течение года добыча газа снизится со среднесуточного показателя в январе 2020 г. в 95,4 млрд куб. футов в сутки (2,7 млрд куб. м) до 92,5 млрд куб. футов в сутки (2,6 млрд куб. м) в декабре 2020 года.

Падение производства газа в основном произойдёт в Аппалачи и Пермском бассейне. В Аппалачи низкие цены на природный газ препятствуют бурению газовых скважин, а в Пермском бассейне низкие цены на нефть, как ожидается, снизят добычу попутного нефтяного газа.

В докладе отмечается, что умеренные температуры в Азии и Европе в январе привели к снижению международных цен на природный газ и сжиженный природный газ (СПГ) до самых низких показателей. Обеспокоенность по поводу последствий для экономики, вызванных текущей вспышкой коронавируса, также, вероятно, оказала сдерживающее влияние на цены на природный газ на рынках, отмечает EIA.

"Падение цен на СПГ может снизить конкурентоспособность его экспорта из США, если текущий уровень цен сохранится. Тем не менее, прогноз EIA по экспорту СПГ в 2020 году в настоящее время остается относительно неизменным по сравнению с январским прогнозом", - пишет EIA.

В январском обзоре сообщалось, что США планируют нарастить в 2020 году экспорт СПГ с 5 млрд куб. футов в сутки (51,6 млрд куб. м в год) до 6,5 млрд футов в сутки (67,2 млрд куб. м в год), в 2021 году - до 7,7 млрд куб. футов в сутки (79,5 млрд куб. м в год).

EIA также прогнозирует, что спотовые цены на газ Henry Hub в 2020 году в среднем составят $2,21 за млн британских тепловых единиц (MMBtu) по сравнению с $2,57/MMBtu в 2019 году. Январский прогноз предполагал средние споровые цены на газ в $2,32/MMBtu.

Ожидается, что цены вырастут во втором квартале 2020 года, поскольку добыча природного газа в США сокращается, а его использование для производства электроэнергии увеличивает спрос на газ. В третьем квартале 2020 года цены составят в среднем $2,36/MMBtu.

В 2021 году цены на природный газ вырастут, согласно прогнозу EIA, достигнув среднегодового значения в $2,53/MMBtu (предыдущий прогноз $2,54/MMBtu).