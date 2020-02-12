Мировой экспорт пшеницы значительно увеличится, – USDA

Об этом со ссылкой на Куркуль сообщает БизнесЦензор.

"Рост объемов экспорта обеспечат мощные поставки и более конкурентоспособные цены на рынке ЕС. Ожидается, что экспорт здесь вырастет на 1 млн т. Экспорт пшеницы из Казахстана тоже набирает обороты: будет +0,8 млн т ", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, объем экспорта пшеницы из США вырастет на 700 тысяч т, что станет самым высоким показателем в течение нескольких последних лет.

Ожидается, что на 500 тысяч т сократится экспорт пшеницы из Канады и на 300 тысяч т - из Пакистана.

В конце концов, основная тенденция на рынке пшеницы в 2019/2020 МГ - объем глобального потребления и запасов будет частично уменьшенным несмотря на рекордно большие мировые запасы пшеницы.

Накануне отчета USDA в США снизились цены на зерновые.