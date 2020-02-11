Нацкомиссия уменьшила выплаты "Укрэнерго" по "зеленому тарифу" на 1,7 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, "Укрэнерго" за указанный период уже оплатило "Гарантированному покупателю" 7,27 млрд грн компенсации по "зеленому" тарифу, то есть на 430 млн грн больше, чем объем компенсации, утвержденный НКРЭКУ. Таким образом, НЭК полностью рассчиталась за второе полугодие 2019 года.

В пресс-службе уточнили, что переплата 430 млн грн по согласию сторон учтена "Гарантированным покупателем" как аванс за январь 2020 года.

В НЭК напомнили, что за ворое полугодие 2019 года "Гарантированный покупатель" выставил "Укрэнерго" счета для оплаты компенсации по "зеленому" тарифу на сумму 9,15 млрд грн, что на 27%, или на 1,7 млрд грн, больше откорректированной суммы, утвержденной НКРЭКУ.

"Решение регулятора о корректировке объемов услуги базируется на предоставленных 27 января 2020 года "Гарантированным покупателем" актах корректировки объемов предоставленных услуг по обеспечению увеличения доли ВИЭ в июле-ноябре 2019 года, подписанных, в том числе, и НЭК "Укрэнерго", – указала пресс-служба компании.