Аэропорт "Львов" вернул обслуживание всех внутренних рейсов в новый терминал

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию аэропорта, передает БизнесЦензор.

"Теперь у нас есть две новые багажные ленты. Первая, 142 м - для обслуживания международных рейсов, вторая - почти 100 м, для обслуживания внутренних рейсов", - сказано в сообщении аэропорта.

Отмечается, что благодаря ремонту удалось увеличить пропускную способность каруселей в часы пиковой нагрузки на 78% и 22% соответственно.

"В час пик в нашем аэродроме на одну ленту могло быть задействовано 6-8 рейсов", - добавляют в аэропорту.

В планах аэропорта - обустроить такие же ленты в старом терминале.

Напомним, что с 1 февраля прилеты внутренних рейсов в международном аэропорту "Львов" осуществляись к зданию старого терминала "1", а вылеты выполнялись от международного терминала "А". Изменения были связаны с реконструкцией системы обработки багажа "Прилет" международного терминала "А".