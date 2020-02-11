Застройщик пытается через суд снести исторические здания на Подоле, – КГГА. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, передает БизнесЦензор.

Исследователь истории Киева, член коллегии Главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Кальницкий отметил необходимость ограничения строительной активности на ул. Хорива, 2 и сохранения здесь характерных элементов исторической застройки.

"Несмотря на судебную отмену для домов на ул. Хорива статуса памятников местного значения, эти объекты находятся на строго охраняемой заповедной территории, где любые градостроительные преобразования должны происходить только с целью выявления и усиления исторической составляющей", – подчеркнул историк.

"Совершенно очевидно, что для соответствия этим требованиям должно быть обеспечено сохранение вида имеющихся исторических фасадов домов на ул. Хорива, 2 – как их геометрических параметров, так и деталей отделки. Еще одним важным фактором является непосредственное прилегание участка, о котором идет речь, к территории Киево-Флоровского Вознесенского монастыря", – добавил Кальницкий.

Как писали Наші гроші, Окружной админсуд Киева еще в 2017 году своим решением отменил пункт приложения к приказу Министерства культуры от 2014 года, которым городская усадьба 1830-1910-х годов по ул. Хорива, 2 была как памятник архитектуры местного значения внесена в Государственный реестр.

Такое решение суд вынес по иску ООО "Конвалия-Недвижимость", которое в 2010 году было привлечено Подольской районной администрацией столицы в качестве инвестора к реставрации непригодного для проживания дома №2 лит. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, по ул. Хорива общей площадью 3109,7 кв. м.

Как отмечалось в судебных материалах, "Конвалия-Недвижимость" осуществила отселение жильцов дома и выкупило нежилые помещения с целью провести реконструкцию зданий под офисно-общественный комплекс с торговыми помещениями и подземным паркингом.

Основателем ООО "Конвалия-Недвижимость" являлась Виктория Рогач, а руководителем - Роман Шингур. Предприятие было зарегистрировано в августе 2010 года, то есть за два месяца до избрания инвестора по реконструкции зданий на ул. Хорива, 2.

Большинство договоров купли-продажи квартир в пользу "Конвалии-Недвижимость" зарегистрировала нотариус Екатерина Охендовская, жена экс-главы Центризбиркома Михаила Охендовского.

С 1990-х и до 2004 года Роман Шингур был соучредителем ООО "Ром Маркетинг" вместе с Михаилом Охендовским и Олегом Шевчуком.

Олег Шевчук был руководителем АО "Юридическая фирма "Проксен", среди основателей которой тот же Михаил Охендовский, экс-заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, советник мэра Киева Виталия Кличко Сергей Левада и другие.

Виктория Рогач является юристом, а Роман Шингур - заместителем директора АО "Юридическая фирма "Проксен и партнеры", соучредителем и директором которой является Олег Шевчук.