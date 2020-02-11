Минэкономики представило модель распределения льгот аграриям на 4,2 миллиарда

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Министр отметил, что всего на государственную поддержку АПК в бюджете на 2020 года предусмотрено 4,2 млрд грн. Из этой суммы 1,2 млрд грн будет направлено на программу удешевления кредитов.

"Решаем проблему дорогих кредитных ресурсов. На что можно взять кредит? На приобретение земли, текущие и капитальные инвестиции и на развитие животноводства. Но будут и ограничения: до 15 млн грн на 1 субъекта в животноводстве, до 5 млн грн – на 1 субъекта на приобретение земли и другие виды кредитов; один клиент – 1 уполномоченный банк; компенсация не будет предоставляться участникам программы "Доступные кредиты 5,7,9%", – сообщил Милованов.

По словам министра, на направление поддержки отрасли животноводства планируется направить 1 млрд грн.

"Мы будем возмещать стоимость объектов, профинансированных за счет кредитов. По результатам ожидаем: ввода в эксплуатацию более 100 животноводческих ферм и комплексов, создания 1700 дополнительных рабочих мест, увеличения производства сельскохозяйственными предприятиями молока на 0,5% и мяса на 0,5%", – пояснил глава Минэкономики.

На удешевление компенсации техники и оборудования отечественного производства также планируется направить 1 млрд грн.

"Выплатим то, что недовыплатили в 2019 году. По результатам ожидаем: увеличения объемов реализации отечественной техники минимум на 15%, поступления налогов и сборов в 2020 году от участников – на 2,34 млрд грн", – рассказал министр.

Милованов добавил, что на развитие фермерства и кооперативов будет направлено 400 млн грн.

"Компенсировать будем расходы, связанные с предоставленными сельскохозяйственными совещательными услугами (100 млн грн), предоставлять финансовую поддержку сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам (300 млн грн.). Сделаем доплату по направлениям, не выплаченным в 2019 году", – пояснил глава министерства.

Столько же – 400 млн грн – министерство направит на поддержку отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства.

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Как сообщалось, ранее в Минэкономики заявили, что в 2020 году будет выплачено 563,1 млн грн по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства", в счет выполнения этой программы в 2019 году.

Напомним, в госбюджете на 2020 год на финансовую поддержку сельхозпроизводителей предусмотрено 4 млрд грн, хотя депутаты предлагали увеличить государственную поддержку АПК до 8,48 млрд грн. В том числе 3,9 млрд грн планировалось направить на удешевление кредитов аграриям для покупки земель сельхозназначения после запуска рынка земли.