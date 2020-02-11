Украина может стать мировым лидером по росту производства курятины, – Милованов

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"По прогнозам аналитического агентства Index Mundi, мировым лидером по темпам роста производства мяса птицы в 2020 году станет наша страна. По их расчетам, темп роста производства курятины в год вырастет на 8,61%. Таким образом, общее количество продукции составит 1,45 млн тонн", – сообщил Милованов.

Министр отметил, что Украина входит в число крупнейших экспортеров ряда наименований сельхозпродукции.

"Украина традиционно в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК: мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое – по кукурузе. Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы – занимаем седьмое место", – напомнил Милованов.

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Как сообщалось, в конце января Европейский союз приостановил импорт мяса птицы и мясной продукции из птицы из Украины после обнаружения вспышки куриного гриппа в Винницкой области. Яйца и яичная продукция под данные ограничения пока что не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году в ЕС направлялось около 30% всего экспорта группы.

МХП таже объявил о решении сократить производство на 10%, чтобы избежать наращивания избыточных запасов, пока запрет на экспорт остается в силе.

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2019 году продал внешним потребителям 669,96 тыс. тонн куриного мяса, что на 13% больше, чем в 2018 году. При этом экспорт курятины в четвертом квартале 2019 года вырос на 20% – до 87,65 тыс. тонн, а за 2019 год – на 25%, до 357,43 тыс. тонн.

Экспорт курятины в общем объеме ее продаж МХП в 2019 году составил около 53% против 48% за 2018 год.