Жители Днепропетровщины с автономным отоплением уменьшат платежи за доставку газа на 24%

Как сообщает пресс-служба компании, речь идет о жителях частных домов с автономным газовым отоплением, передает БизнесЦензор.

Так, по решению НКРЭКУ, с января 2020 года все потребители получили отдельные счета: один – за потребленный газ, второй – за услугу по его доставке. Таким образом, теперь ежемесячный платеж за распределение газа фиксированный в течении всего года. А люди, которые обогревают свои дома голубым топливом, смогут сэкономить средства в зимний период.

"Например, клиент АО "Днепропетровскгаз", который использует 1350 куб. м газа в год, заплатит за первые три месяца 2020 года 421,8 грн. В прошлом году, за аналогичный период, сумма достигала 550,9 грн", – отмечается в сообщении.

"Жители области платили за доставку газа всегда. Просто раньше эта сумма была включена в основной счет за газ. Ее прописывали отдельной строкой. После разделения счетов, наши клиенты четко понимают, что за продукт (газ) они платят одной компании, а за его распределение – АО "Днепропетровскгаз", – объяснил финансовый директор "Днепропетровскгаза" Андрей Шаповалов.

В компании уточнили, что стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Она зависит от использованного объема газа в прошлом газовом году. Газовый год –это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленного за газовый год, умножается на тариф по доставке (для потребителей АО "Днепропетровскгаз" – это 1,25 грн (с НДС) за 1 куб. м газа). Результат делится на 12 равных платежей – месяцев.

Напомним, главная задача АО "Днепропетровскгаз" – бесперебойное газоснабжение домов потребителей. В услугу доставки газа входят: поддержание давления в газопроводах, ремонт, замена участков газовой сети, ликвидация аварийных ситуаций, установка счетчиков и тому подобное.

Основной сферой деятельности АО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд. кубометров газа в год.