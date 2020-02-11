Глава СБУ пообещал усилить борьбу с контрабандой и нелегальным рынком табака

Об этом Баканов заявил во время координационного совещания по проблемным вопросам табачного рынка, передает БизнесЦензор.

"По свидетельству экспертов, объем нелегального рынка табака составляет примерно 7% от общего. В прошлом году бюджет недополучил 5 млрд грн за неуплаченные налоги. За этой цифрой стоят нереализованные возможности для граждан – новые дороги, больницы, детские сады. Это также средняя месячная пенсия для более чем 1 млн 600 тыс. украинских пенсионеров", ‒ отметил Баканов.

По его словам, за прошлый год СБУ изъяла 10 млн пачек сигарет и 91 тонну сырья для их изготовления, а также заблокировала деятельность большой преступной группировки и изъяла крупнейшую за всю историю независимости контрабандную партию табака стоимостью более 120 млн грн.

Баканов также обратил внимание государственных органов и производителей табачных изделий на необходимости внедрения эффективного контроля за перемещением подакцизной продукции на внутреннем рынке.

"Работу по этому направлению нужно улучшить. Во-первых, воплотить в жизнь Концепцию "Электронная акцизная марка". Речь идет о внедрении автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров. Во-вторых, следует ввести уголовную ответственность за контрабанду, в частности подакцизных товаров, чтобы пойманные преступники несли наказание, а не гуляли на свободе после уплаты штрафов", ‒ добавил глава СБУ.