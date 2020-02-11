Аэропорт "Жуляны" сократил пассажиропоток в январе на 20%

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает БизнесЦензор.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 176,9 тыс., на внутренних – 1,9 тыс.

Количество рейсов в январе 2020 года составило 1,84 тыс. на прилет и вылет, что на 19,5% меньше аналогичного периода 2019 года, из них международных рейсов – 1,63 тыс., внутренних – 209.

Наиболее популярными за указанный период были следующие международные направления: Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия), Будапешт (Венгрия). Из внутренних напралений наиболее популярным стало Запорожье.

Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского в 2019 году обслужил 2,62 млн пассажиров, что на 6,9% меньше чем в январе-декабре 2018 года, сократив пассажиропоток впервые за 5 лет.

Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 31 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.