Прокуратура обнаружила нелегальную нефтебазу с 1,25 миллиона литров топлива

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в ходе обысков на нефтебазе также были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи, передает БизнесЦензор.

Сейчас в суд направлено ходатайство об аресте изъятого имущества.

"По версии следствия, лица реализовывали через сети автозаправочных станций топливо низкого качества, что не соответствует требованиям Технического регламента и ГОСТе, не отражая продажу такой "продукции" в бухгалтерском и налоговом учете", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведется по ч. 1 ст. 366 (подделка официальных документов), ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт и транспортировка незаконно изготовленного топлива), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) УК Украины.

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Как сообщалось, на совещании 5 февраля президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям активизировать борьбу с нелегальными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), предложив также предоставить их владельцам возможность легализировать свою деятельность.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов сообщил, что спецслужба ведет работу по 10 нефтеперерабатывающим заводам, которые работают незаконно.

Владимир Зеленский также отметил результаты борьбы с нелегальными автозаправочными станциями, по итогам которых закрыто около 800 незаконных заправок.