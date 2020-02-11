Кабмин доработает законопроект о запрете возвращения "Приватбанка" Коломойскому, – НБУ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка по итогам прошедшей 10 февраля еженедельной встречи с руководством правительства, передает БизнесЦензор.

"Над законопроектом продолжают работать представители правительства, НБУ и Верховной Рады. Доработка законопроекта продолжается", – сказано в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что законопроект устраняет "белые пятна", которые позволяют судам реанимировать "зомби"-банки, выведенные с рынка из-за их неплатежеспособности. Документ также меняет процедуру обжалования решений НБУ, Кабмина, Минфина и Фонда гарантирования вкладов физлиц в процессе вывода банков с рынка, повышая уровень первой инстанции сразу до Верховного суда, определяет практические шаги для выполнения государством в ходе и после национализации.

Кроме того, повестка дня совещания с правительством также содержала вопросы о дальнейшей работе регуляторов финсектора над возобновлением кредитования и развитием рынка ОВГЗ.

Во встрече участвовали премьер Алексей Гончарук, министр экономики Тимофей Милованов и его заместитель Сергей Николайчук, министр финансов Оксана Маркарова, и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова и заместители главы НБУ Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

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Как сообщалось, Кабмин 12 декабря зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным.

Согласно ему, все текущие судебные дела по этим вопросам на стадии апелляции должны быть переданы на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

При этом документ предлагает установить норму о том, что обеспечение иска не допускается путем остановки действия решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов) НБУ, а также установления для НБУ, его должностных и служебных лиц запрета или обязательства совершать определенные действия.

Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

Президент Владимир Зеленский поддержал принятие указанного законопроекта.

Однако, по данным СМИ, правительственный законопроект №2571 был существенно изменен в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в итоге обновленный текст не согласовал Международный валютный фонд (МВФ).

Ранее заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), работавший ранее на телеканале "1+1" Игоря Коломойского, заявил, что комитет не будет рассматривать правительственный законопроект, запрещающий возвращать бывшим владельцам признанные неплатежеспособными банки по решению судов, а намерен работать с альтернативным законопроектом.

Ранее глава НБУ Яков Смолий сообщал, что среди предварительных условий подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества – приятие закона о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам по решению судов.

Напомним, в октябре Хозсуд Киева приостановил производство в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD к Министерству финансов о возвращении акций "Приватбанка" до вступления в законную силу решения по другому делу, в рамках которой Окружной админсуд Киева своим решением от 18 апреля по требованию Коломойского признал незаконной национализацию "Приватбанка".

В свою очередь Шестой апелляционный админсуд отложил рассмотрение жалобы НБУ, Кабмина и "Приватбанка" на решение Окружного админсуда Киева до рассмотрения Верховным Судом дела по иску семьи Суркисов о правомерности признания их связанным с "Приватбанком" лицами перед его национализацией.