Силовики проводят обыски по делу о строительстве метро на Виноградарь (обновлено)

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

Речь идет о строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь из электродепо в Подольском районе. Киева.

В рамках указанного дела 16 января следственный судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений с целью предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

В свою очередь в пресс-службе государственного "Укргазбанка" подтвердили проведение обыска в своих отделениях работниками прокуратуры и СБУ по указанному делу.

"Банк оказывает всестороннее содействие работникам правоохранительных органов для объективного и беспристрастного расследования дела в рамках вышеупомянутого уголовного производства в отношении деятельности ПАО "Киевметрострой. одчеркиваем, что указанные процессуальные действия не имеют никакого отношения операционной деятельности банка и его сотрудников. Отделения банка работают в обычном режиме", – подчеркивается в заявлении банка.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5,99 млрд грн.

Как сообщалось, Киевский метрополитен в 2018 году заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро с ПАО "Киевметрострой", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5,99 млрд грн.

В реестре конечным бенефициаром ПАО "Киевметрострой" указан российский бизнесмен Сергей Кияшко. По данным Smida, с 2012 года Кияшко работал главой комитета по вознаграждениям и назначениям российского ЗАО "Вагонмаш" (Санкт-Петербург, Россия). До 2017 года Сергей Кияшко был прописан в Москве. Сейчас зарегистрирован в Киеве.