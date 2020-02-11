Финляндия выдала единственное в Евросоюзе разрешение на добычу урана

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv, передает БизнесЦензор.

70% компании Terrafame принадлежит государству. Основные виды ее деятельности связаны с добычей никеля и цинка, а уран является побочным продуктом процесса добычи металла.

В будущем компания планирует перерабатывать уран в урановый концентрат, используемый в качестве топлива для атомных электростанций.

Выданный 5 февраля разрешение позволяет Terrafame производить до 250 тонн урана в год. Хотя, по оценкам компании, фактическая добыча, вероятно, будет немного меньше.

Две атомные электростанции Финляндии не получат выгоду от этого решения. Ожидается, что урановый концентрат будет экспортироваться в Северную Америку или другие страны Европы.

В то же время для возможности экспортной деятельности Terrafame еще требует разрешений от МИД и Европейского сообщества по атомной энергии.