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11.02.20 20:45

Финляндия выдала единственное в Евросоюзе разрешение на добычу урана

Правительство Финляндии разрешило горнодобывающей компании Terrafame добывать уран на востоке страны – поскольку Чехия и Румыния прекратили аналогичную деятельность, Финляндия станет единственным в Евросоюзе производителем промышленного урана.

Финляндия выдала единственное в Евросоюзе разрешение на добычу урана

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv, передает БизнесЦензор.

70% компании Terrafame принадлежит государству. Основные виды ее деятельности связаны с добычей никеля и цинка, а уран является побочным продуктом процесса добычи металла.

В будущем компания планирует перерабатывать уран в урановый концентрат, используемый в качестве топлива для атомных электростанций.

Выданный 5 февраля разрешение позволяет Terrafame производить до 250 тонн урана в год. Хотя, по оценкам компании, фактическая добыча, вероятно, будет немного меньше.

Две атомные электростанции Финляндии не получат выгоду от этого решения. Ожидается, что урановый концентрат будет экспортироваться в Северную Америку или другие страны Европы.

В то же время для возможности экспортной деятельности Terrafame еще требует разрешений от МИД и Европейского сообщества по атомной энергии.

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