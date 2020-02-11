Украина начала расследование против импорта каустической соды

Согласно сообщению в "Урядовом курьере", заявление о росте импорта каустической соды подало ООО "Карпатнафтохим", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проведение спецрасследования поручено Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно данным Госстата, за 11 месяцев 2019 года импорт в Украину каустической соды в водном растворе составил 125,5 тыс. тонн на $28,5 млн, в том числе из РФ – 78,2 тыс. тонн на $20,4 млн, из Франции – 16,5 тыс. тонн на $3,3 млн и Турции – 17 тыс. тонн на $3,2 млн.

Одновременно экспорт из Украины за этот период был равен 146,1 тыс. тонн на $25,9 млн, в том числе в РФ – 27,5 тыс. тонн на $7,2 млн, в Беларусь – 26 тыс. тонн на $6,8 млн, Италию – 52,9 тыс. тонн на $7,4 млн, Польшу – 20 тыс. тонн на $3,6 млн и Францию – 16,9 тыс. тонн на $2,7 млн.