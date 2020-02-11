Авиакомпания "Роза Ветров" внесла в расписание рейсы Киев-Николаев

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

График предусматривает вылет самолета рейсом 7W 195 из киевского аэропорта "Борисполь" в 21:00 с прибытием в Николаев в 21:55. Обратный рейс 7W 196 будет вылетать из Николаева на следующий день в 06:35 с прибытием в Киев в 07:30.

В расписание для данного рейса "Роза Ветров" внесла региональный реактивный самолет Embraer 145.

Сейчас "Роза Ветров" сотрудничает с авиакомпанией МАУ, выполняя внутренние рейсы Киев-Днепр и предоставляя ей в мокрый лизинг свои самолеты для осуществления внутренних или международных рейсов.

В расписании аэропорта "Николаев" на данный момент отсутствуют регулярные рейсы. Изданию НикВести директор предприятия Федор Барна заявил о том, что 13 февраля начнется продажа билетов по новому направлению из Николаева, однако он не назвал маршрут.

В 2019 году Барна попросил помочь с организацией авиасообщения из Николаева президента Владимира Зеленского и бизнесмена Игоря Коломойского.