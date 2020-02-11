Зеленский поручил отказаться от ямочного ремонта дорог

Об этом Зеленский заявил во время совещания в "Укравтодоре", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Долгие годы в нашей стране существовал так называемый успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не одно имение. Этот стартап называется "ямочный ремонт". Он должен уйти в прошлое. Мы говорим о строительстве и капитальном ремонте дорог. В общем объеме работ они должны составлять не менее 80%", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в отношении всех ремонтных работ должна быть гарантия и ответственность подрядчика, чтобы весной вместе со снегом не сходил асфальт.

Также Глава государства призвал жестко усилить габаритно-весовой контроль.

"С наших дорог должны исчезнуть перегруженные фуры, которые оставляют после себя колеи. В прошлом году установлены инновационные весовые комплексы с технологией weigh in motion, то есть взвешивание в движении. Они должны быть распространены на всю территорию страны, а нарушители – отвечать за уничтожение наших дорог", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства предложил, чтобы эти технологии были применены на всех новых дорогах, которые будут строиться в текущем году.

Кроме того, президент призвал местные власти активизировать работу по утверждению перечня строительства и ремонта дорог.

"На сегодня, до нашей встречи, это сделали, к сожалению, только 15 регионов, еще семь прорабатываются сейчас, а три области вообще не предоставили нам этот перечень", – сказал он.

Глава государства также обратился к Антимонопольному комитету с просьбой активно сотрудничать с правоохранительными органами, предоставляя им информацию о компаниях – "тендерных троллях", основной задачей которых является блокирование тендеров.

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Зеленский отметил, что в текущем году планируется обновить 4 тыс. километров дорог государственного значения, на это предусмотрено более 85 млрд грн.

"Это, во-первых, 31 миллиард из Государственного дорожного фонда. Во-вторых, привлечение в банках более 19 миллиардов под государственные гарантии. На прошлой неделе мной подписаны изменения в Бюджетный кодекс и Государственный бюджет на 2020 год, которые позволят "Укравтодору" все это сделать", – сообщил президент.

Также на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража.

Кроме того, Глава государства подчеркнул важность строительства местных дорог.

"Мы ставим перед собой цель построить в этом году 2,5 тысячи километров дорог местного значения. Для достижения этой цели есть выделенные рекордные 22,2 млрд грн. Это на 70% больше, чем было потрачено в 2019 году", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой в январе законы, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн.

Перед этим Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

Как пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, из Дорожного фонда на эти цели будет выделено 31,5 млрд грн, еще 20,5 млрд грн планируется привлечь в качестве кредитов международных организаций.