БизнесЦензор

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11.02.20 14:14

Зеленский прокомментировал влияние обысков на "1+1" на отношения с Коломойским

Президент Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с собственником телеканала "1+1" бизнесменом Игорем Коломойским после обысков, проведенных сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) у журналистов проекта "Гроші" по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

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Об этом Зеленский заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, – плюс один, один плюс один", – сказал президент.

"Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать", – сказал Зеленский.

Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос – кто заказал, второй – кто это сделал, третий – кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел".

Как сообщалось, на минувшей неделе сотрудники СБУ провели обыски в помещении редакции, а также дома у нескольких сотрудников программы "Гроші" телеканала "1+1" Игоря Коломойского. До избрания депупатом программой руководил Александр Дубинский.

По данным следствия, опубликованный в январе на YouTube ролик со скрытой аудиозаписью разговора премьер-министра Алексея Гончарука и других представителей власти монтировался на компьютере одного из работников программы. По словам президента Владимира Зеленского, именно из редакции "Грошей" ролик попал в интернет.

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