"Укрзализныця" начинает конкурс на должность председателя правления

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

Для этого привлечена международная компания по подбору управленческого персонала Boyden.

"Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия", - отметил председатель набсовета "Укрзализныци" Шевка Аджунер.

Ожидается, что позиция председателя правления "Укрзализныци" будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран.

"Призываем квалифицированных кандидатов подаваться на конкурс и обещаем честные и равные условия для всех участников", - сообщает "Укрзализныця".

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека.