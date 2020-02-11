Ставка по ипотеке должна снизиться до 10%, – Зеленский

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что удешевление ипотеки – эта одна из двух основных задач, которая ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса в Украине и возвращению уехавших из страны.

Зеленский добавил, что другим вопросом является выгодное налогообложение средств, заработанное гражданами Украины за рубежом.

"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше - чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что параллельно делается ставка на крупных и средних инвесторов, и задача их привлечения также поставлена Минфину и Нацбанку.

"Уже сделаны две программы на сохранение и привлечение инвестиций: в 10+ и 100+ миллионов долларов. Эти программы уже сейчас начинают функционировать", – сказал глава государства.

Согласно Отчету о финансовой стабильности Нацбанка за декабрь 2019 года, на тот момент ипотечные кредиты по партнерским программам с застройщиками предлагали всего семь банков по ставкам 19-20% годовых на срок до 20 лет на сумму до 2 млн грн. В то же время на рынке были предложения по сниженной ставке по кредитам до пяти лет.