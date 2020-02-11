БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
11.02.20 12:46

Ахметов посетил офис НАБУ. ФОТО

Ринат Ахметов посещал здание Национального антикоррупционного бюро Украины в Киеве.

ахметов

Об этом со ссылкой на Bihus.info сообщает БизнесЦензор.

Журналисты зафиксировали Ахметова на выходе из Национального антикоррупционного бюро.

На фото видно как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный Mercedes.

В НАБУ информацию о приезде Ахметова комментировать отказались.

В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", которая существенно повышала стоимость электроэнергии для конечных потребителей.Ахметов посетил офис НАБУ 01

Ахметов посетил офис НАБУ 02
Ахметов посетил офис НАБУ 03
Ахметов посетил офис НАБУ 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100