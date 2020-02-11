Ахметов дал показания в НАБУ в качестве свидетеля (обновлено)

Об этом со ссылкой на Bihus.info сообщает БизнесЦензор.

Журналисты зафиксировали Ахметова на выходе из Национального антикоррупционного бюро. На фото видно как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный Mercedes.

В НАБУ информацию о приезде Ахметова комментировать отказались.

В свою очередь в пресс-службе олигарха заявили, что Ринат Ахметов во вторник давал в Национальном антикоррупционном бюро пояснения в качестве свидетеля, передает Интерфакс-Украина.

"Действительно, господин Ахметов был приглашен и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", – уточнили в пресс-службе.

В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", которая существенно повышала стоимость электроэнергии для конечных потребителей.





