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11.02.20 12:43

Зеленский подписал закон для автоматизации таможенного оформления

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины в связи с проведением административной реформы" № 440-IX, который Верховная Рада поддержала 14 января 2020 года.

таможня

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Документ обеспечивает функционирование ГНС и Гостаможслужбы в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, на основе обезличенной информации по экспортно-импортным операциям.

"Реализация положений закона будет способствовать автоматизации и прозрачности таможенных формальностей, а также предотвращению коррупции в этой сфере", - говорится в сообщении.

В частности, документ вводит регулярное обнародование Гостаможслужбой информации, касающейся таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, регулирует вопросы применения электронных документов и электронного документооборота в таможенном деле.

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