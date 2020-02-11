Зеленский подписал закон для автоматизации таможенного оформления

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Документ обеспечивает функционирование ГНС и Гостаможслужбы в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, на основе обезличенной информации по экспортно-импортным операциям.

"Реализация положений закона будет способствовать автоматизации и прозрачности таможенных формальностей, а также предотвращению коррупции в этой сфере", - говорится в сообщении.

В частности, документ вводит регулярное обнародование Гостаможслужбой информации, касающейся таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, регулирует вопросы применения электронных документов и электронного документооборота в таможенном деле.