Снижение цены на газ должно снизить ренту на добычу в Украине, – Коболев

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"При такой цене на газ надо регулировать и ренту на газ. Ряд частных компаний не смогут платить ренту при такой цене, и это уже будет в апреле этого года", - сказал он в эфире канала "Украина 24".

По его словам, в частности, "Нафтогаз" уже получил два сообщения от частных партнеров об отказе в участии добычи газа в совместных скважинах.

Как сообщалось, в настоящее время ставки ренты на природный газ составляют 14-29% в зависимости от глубины скважины и 11% - на шельфе и 70% - по договорам на совместную деятельность.