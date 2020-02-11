"Волыньгаз" продолжит обсуждение зарплат газовиков с НКРЭКУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Волыньгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Но уровень оплаты труда сотрудников остается ниже средних зарплаты в промышленном секторе области. АО "Волыньгаз" будет продолжать конструктивный диалог с НКРЭКУ, чтобы газовики имели достойную оплату труда", - сообщает компания.

В последние годы средняя заработная плата АО "Волыньгаз", предусмотренная в тарифе, составляла 5981 грн. на месяц. Впрочем, сотрудники компании получали более высокую оплату труда. АО "Волыньгаз" нашло возможность в 2019 году выплачивать работникам 7 909,66 грн в месяц.

"Это стало возможным благодаря направлению ресурсов на заработные платы с других статей расходов. Ценя своих работников, АО "Волыньгаз" решило повысить заработные платы сотрудникам. При этом все они накапливали долги перед своими поставщиками. Таким образом, газораспределительные предприятия продемонстрировали, что собственные сотрудники - это главный приоритет", - сообщает компания.

Увеличенный тариф на распределение позволит в этом году пересмотреть заработные платы в сторону повышения. С января в АО "Волыньгаз" средняя зарплата составит 9 689,06 грн в месяц. Впрочем, это не позволит компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры за счет достойной оплаты труда. Ведь АО "Волыньгаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов, - говорит начальник управления по персоналу АО "Волыньгаз" Андрей Сыроватский. - Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы заработные платы наших сотрудников были не меньше средней заработной платы в промышленности нашей области ".

АО "Волыньгаз" продолжает инвестировать в своих сотрудников. Под брендом РГК уже открыт первый центр обучения и развития, сеть которых впоследствии заработает по всей Украине. Там осуществляется обучение и развитие линейного персонала. Так же продолжается активное сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами, которые работают с работниками среднего звена и готовят кадровый резерв для всех газораспределительных предприятий.

"АО "Волыньгаз" продолжит активно отстаивать интересы своих работников и делать все возможное для того, чтобы удерживать лучшие квалифицированные кадры на рынке. Сейчас штат компании укомплектован на 80%. Компания не в состоянии заполнить ряд позиций из-за низкой оплаты труда, предусмотренного тарифом на распределение. Предприятию постоянно не хватает водителей, электросварщиков, слесарей подземных газопроводов. Показатель текучести кадров составляет 15% в год, при норме в 8-10% для промышленного сектора", - сообщает компания.