Суд отменил приостановку передачи в концессию Херсонского порта

Об этом Latifundist.com сообщили в пресс-службе министерства, передает БизнесЦензор.

По словам представителей пресс-службы, соответствующее решение суд принял 10 февраля. "Да, Министерство выиграло суд. Решение вступает в силу через 15 дней", — прокомментировали в министерстве.

Юристы компании Risoil заявили, что меры обеспечения отменены полностью.

"По результатам заседания, которое состоялось 10 февраля 2020 г. в Шестом административном апелляционном суде меры обеспечения иска, которые препятствовали заключению договора о передаче компании "Рисоил-Херсон" в концессию порта Херсон были отменены полностью. В ходе судебного рассмотрения суд принял и учел обоснованные позиции Министерства Инфраструктуры Украины (ответчик) и компании "Рисоил-Херсон" (третье лицо, победитель конкурса по концессии), результатом чего стало законное и правомерное решение. Тем не менее, остается вероятность того, что указанное решение может быть обжаловано истцом в Верховный Суд", — отметили юристы.

Как сообщалось, 4 февраля Шестой апелляционный административный суд Киева своим решением приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры об утверждении результатов концессионного конкурса и определении концессионера имущественного комплекса морского порта "Херсон".

Иск по данному делу был подан ООО "Специальная компания "Мoрской Пoрт Херсoн"(консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), требовавшей признать противоправным и отменить решение о недопущении компании к участию в концессионном конкурсе.

Напомним, что компания "Рисоил-Херсон" победила в конкурсе на концессию имущества "Херсонский морской торговый порт".