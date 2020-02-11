Мировой уровень выбросов углекислого газа остался стабильным, – МЭА

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Стабильный уровень выбросов был отмечен впервые за три года на фоне усилий, предпринимаемых развитыми странами для отказа от выработки энергии на основе угля и перехода на возобновляемые источники энергии и природный газ.

Показатель выбросов остался на уровне 33,3 млрд тонн, несмотря на рост мировой экономики. Увеличение выбросов в развивающихся странах было компенсировано снижением в развитых государствах, показал доклад МЭА.

Самое существенное снижение уровня выбросов среди стран было отмечено в США: показатель сократился на 140 млн тонн, или 2,9%. На текущий момент уровень выбросов CO2 в США практически на 1 млрд тонн ниже пикового значения, зафиксированного в 2000 году.

Уровень выбросов углекислого газа в Европейском союзе сократился на 160 млн тонн, или 5%, в 2019 году, тогда как в Японии показатель сократился на 45 млн тонн, или около 4%, максимальными темпами с 2009 года.

"Теперь мы должны проводить активную работу, чтобы убедиться, что 2019 год станет окончательным пиком для выбросов парниковых газов в мире, а не еще одной паузой в росте", - сказал глава МЭА Фатих Бироль.

"У нас есть энергетические технологии для того, чтобы этого достичь, и мы должны их использовать", - отметил он.

Между тем уровень выбросов за пределами развитых стран все еще продолжает активно расти. Показатель увеличился примерно на 400 млн тонн в 2019 году, при этом почти 80% пришлось на долю Азии, где продолжает наблюдаться рост производства электроэнергии на основе угля.